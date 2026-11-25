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Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що союзники поки не демонструють достатньої рішучості для ухвалення рішення про збиття над територією України російських об’єктів, які рухаються у бік польського повітряного простору.

За його словами, ця дискусія триває давно, і нині партнери виявляють більшу готовність до обговорень, але до конкретних кроків ще не дійшли.

Очільник польського оборонного відомства підкреслив, що Варшава розраховує побачити солідарність НАТО в конкретних діях, а не лише в заявах. Він також поінформував, що Польща передала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте перелік необхідного військового обладнання, до якого входять системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також засоби розвідки.

Джерело: RMF24.

Росія, ймовірно, навмисно спрямувала ракети та безпілотники в повітряний простір Польщі вранці 20 листопада, під час масованої атаки на Україну. Кремль міг таким чином перевіряти реакцію НАТО та намагатися стримати подальшу військову підтримку України.

У Польщізаявили, що попередження про порушення повітряного простору російськими об’єктами надіслали до їхнього падіння, а не після, як повідомлялося раніше.

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