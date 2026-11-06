Соловйов закликав Ілона Маска тікати до Ростова після старту розслідування щодо Starlink

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Російський пропагандист Володимир Соловйов звернувся до американського мільярдера Ілона Маска із закликом переїхати до російського Ростова. За його словами, головним невдахою виборів у США став саме Маск, який вклав значні кошти в передвиборчу кампанію.

Крім того, пропагандист припустив, що в американському штаті, де розташована штаб-квартира підприємця, проти нього можуть розпочати різноманітні розслідування.

Соловйов запропонував Маску розглянути можливість переїзду до Росії.

«Ілон, у Ростові багато квартир. Тож дивись, якщо що», – звернувся пропагандист до американського мільярдера.

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Про це пише Nexta.Live.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабне розслідування, пов'язане з використанням супутникової системи Starshield в Україні. У межах цієї ініціативи вимогу зберегти всі відповідні документи отримав, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.

А американський мільярдер Ілон Маск поширив публікацію, у якій стверджується, що компанія SpaceX припустилася помилки, надавши Україні безкоштовні термінали Starlink на початку повномасштабної війни.

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