Соловйов закликав Ілона Маска тікати до Ростова після старту розслідування щодо Starlink
Російський пропагандист Володимир Соловйов звернувся до американського мільярдера Ілона Маска із закликом переїхати до російського Ростова. За його словами, головним невдахою виборів у США став саме Маск, який вклав значні кошти в передвиборчу кампанію.
Крім того, пропагандист припустив, що в американському штаті, де розташована штаб-квартира підприємця, проти нього можуть розпочати різноманітні розслідування.
Соловйов запропонував Маску розглянути можливість переїзду до Росії.
«Ілон, у Ростові багато квартир. Тож дивись, якщо що», – звернувся пропагандист до американського мільярдера.
Про це пише Nexta.Live.
Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабне розслідування, пов'язане з використанням супутникової системи Starshield в Україні. У межах цієї ініціативи вимогу зберегти всі відповідні документи отримав, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.
А американський мільярдер Ілон Маск поширив публікацію, у якій стверджується, що компанія SpaceX припустилася помилки, надавши Україні безкоштовні термінали Starlink на початку повномасштабної війни.