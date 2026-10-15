Сомалі помістило на карантин попутника кенійця, який помер від Еболи — Nation Kenya

У Могадішо, Сомалі, влада помістила на карантин громадянина країни, який подорожував разом із кенійцем, що згодом помер від Еболи в Найробі. Чоловіка ізолювали 11 жовтня, хоча позитивного результату тесту на хворобу він не мав.

Як повідомляє Nation Kenya, сомалійця доправили до центру карантину й лікування Еболи при лікарні Форланіні в Могадішо для медичного обстеження.

Повідомлення від Уганди

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб Сомалі заявило, що 10 жовтня його офіс Міжнародних медико-санітарних правил отримав офіційне повідомлення від Уганди. У ньому зазначалося, що громадяни Сомалі та Кенії разом подорожували з Демократичної Республіки Конго через Уганду.

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У повідомленні були вказані ім’я сомалійця, номер його паспорта, дані рейсу та місце в літаку. Це дало змогу встановити його особу та розшукати. 11 жовтня Імміграційна та національна агенція Сомалі підтвердила прибуття чоловіка до аеропорту Могадішо: під час стандартного медичного скринінгу застережень не виявили.

Заходи реагування

Кенійський пасажир дістався Уганди зі сходу ДР Конго наземним транспортом, а 3 жовтня сів на рейс Jambojet. Родич доправив його до лікарні в Найробі, де він невдовзі помер. Влада Кенії відстежила більшість контактів чоловіка та не повідомляла про нові випадки Еболи, однак для оголошення про завершення спалаху має минути 21 день.

Після підтвердження в Кенії завезеного випадку хвороби, спричиненої вірусом Ебола Бундібугіо, Сомалі почало перевіряти мандрівників, які прибувають з африканських країн. Міністр охорони здоров’я Сомалі Алі Хаджі Адан повідомив про розгортання медичних груп в аеропортах для контролю пасажирів.

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