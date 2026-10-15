Сомалі проведе вибори парламенту і президента у 2027 році — Al Jazeera

Виборча комісія Сомалі оголосила про проведення парламентських виборів 15 квітня 2027 року та президентських — 15 травня. Про це повідомляє Al Jazeera.

Голова Незалежної національної виборчої та прикордонної комісії Абдікарім Ахмед Хассан заявив в ефірі державного мовника, що голосування стосуватиметься депутатів нижньої та верхньої палат парламенту. Виборчий орган пояснив дату президентських виборів нормою, за якою п'ятирічний термін повноважень глави держави починається з дня складення ним присяги.

Суперечки навколо виборчого процесу

Другий президентський термін Хасана Шейха Мохамуда, який розпочався у 2022 році, завершився раніше цього року. Водночас його уряд у травні через конституційну поправку запровадив перехідний період, попри домовленість з опозицією провести вибори. Опозиційні партії бойкотували голосування щодо внесення змін до конституції та відтоді відкидають ці поправки.

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Мохамуд просуває вибори за партійною системою, якими хоче замінити механізм обрання через визнаних кланових старійшин. Критики називають цей курс спробою захопити владу.

Реакція опозиції та влади

Колишній президент Мохамед Абдуллахі Фармааджо назвав рішення про вибори «небезпечною загрозою державності та майбутньому Сомалі» й закликав до домовленості між усіма сторонами перед ухваленням рішення щодо голосування. Інший колишній президент Шейх Шаріф Шейх Ахмед, за даними AFP, попередив, що спірний виборчий процес може спричинити паралельні вибори й навіть громадянський конфлікт.

Уряд, зі свого боку, назвав оголошення дат голосування важливим етапом зміцнення демократичної системи країни та закликав усі сторони долучатися до процесу мирно й добросовісно. Аналітикиня Саміра Гайд заявила AFP, що політичної згоди щодо проведення цих виборів немає, а урядові процеси поглиблюють фрагментацію країни.

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