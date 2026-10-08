Соратники Трампа консультували Додіка за сотні тисяч доларів — Al Jazeera

Політичні соратники президента США Дональда Трампа Джеймс Блер і Кріс ЛаСівіта перед виборами 4 жовтня в Боснії і Герцеговині консультували проросійського політика Мілорада Додіка. Як повідомляє Al Jazeera з посиланням на The New York Times, кожен із них отримав за цю роботу сотні тисяч доларів.

Витрати на лобізм

За даними The New York Times, Блера та ЛаСівіту найняли через вашингтонську юридичну фірму, яку залучив уряд Республіки Сербської — сербського ентитету Боснії і Герцеговини. Документи, подані до Міністерства юстиції США, свідчать, що від початку 2025 року Республіка Сербська витратила понад 4 млн доларів на лобістів і політичних консультантів, пов’язаних із Трампом.

25 вересня Конституційний суд Боснії і Герцеговини постановив, що лобістські акти й діяльність Республіки Сербської не відповідають конституції країни, оскільки їхні цілі суперечать конституції, рішенням суду або державним інституціям. Представниця Transparency International Івана Корайлич сказала Al Jazeera, що лобістська діяльність, ймовірно, триватиме, але її подаватимуть інакше.

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Реакція у США

Повідомлення про візит викликало критику серед республіканців. Блер очолює основну фандрейзингову організацію Трампа MAGA Inc, а ЛаСівіта є старшим радником президента США. Обидва не коментували поїздку. За даними Politico, колишній головний стратег Трампа Стів Беннон вимагав детально перевірити кошти, отримані Блером і ЛаСівітою.

Трамп спочатку заявив, що не знав про інші контракти Блера та ЛаСівіти й має намір з’ясувати, з ким вони працюють. Згодом він сказав журналістам, що не вбачає конфлікту інтересів, бо вони не є працівниками Білого дому та можуть мати кількох клієнтів як консультанти.

Додік 29 вересня зустрічався в Москві з президентом Російської Федерації, держави-агресора, Володимиром Путіним. Попри заборону балотуватися на виборах, Додік проводив кампанію, а його націоналістична партія SNSD здобула понад 55% голосів на регіональних виборах у Республіці Сербській.

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