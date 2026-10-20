Сотні людей постали перед судом у Франції у справах про розграбування — France 24

У Франції сотні людей постали перед судом у прискореному порядку у справах про розграбування міських центрів. Про це повідомляє France 24 у відеорепортажі, оприлюдненому 20 жовтня 2026 року.

Понад 2 тисячі людей у поліцейській варті

За даними France 24, від 17 жовтня у Франції понад 2 тисячі людей помістили під варту поліції. Майже 70% із них є повнолітніми. Ця кількість охоплює людей, щодо яких поліція застосувала такий захід від початку зазначеного періоду.

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Перебіг судових процесів

Судові процеси у цих справах уже розпочалися. Як зазначає France 24, їхній перебіг дає змогу з’ясувати профілі людей, які постали перед судом, дії, що стали предметом розгляду, докази у справах та можливі покарання.

У матеріалі також ідеться про те, що судові слухання допомагають зрозуміти, ким є фігуранти проваджень, які саме дії розглядають суди та на чому ґрунтуються докази. Репортаж тривалістю 2 хвилини 9 секунд підготував журналіст Делано Д’Соуза.

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