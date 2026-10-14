Соціал-демократи Естонії не підтримають вотум недовіри без плану нового уряду — ERR News

Опозиційна Соціал-демократична партія Естонії (SDE) не приєднається до вотуму недовіри уряду прем’єр-міністра Крістена Міхала, доки ініціатори не представлять чіткий план формування нового дієздатного уряду. Про це повідомляє ERR News з посиланням на лідера SDE Лаурі Ляенеметса.

Умова соціал-демократів

За словами Ляенеметса, його партія готова серйозно розглядати участь у процедурі недовіри, оскільки вважає, що уряд утратив легітимність для роботи. Водночас SDE наполягає: перед голосуванням має бути зрозуміло, якою буде нова коаліція та як вона забезпечить роботу уряду.

Ляенеметс заявив, що ініціатори вотуму поки не надали такого плану. Він також зазначив, що навіть за підтримки SDE для просування ініціативи бракуватиме підписів чотирьох позафракційних депутатів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вотум недовіри у парламенті

Три опозиційні партії в Рійгікогу подали вотум недовіри уряду Міхала. До нього долучилися депутати фракцій Центристської партії, Isamaa та EKRE, а також дев’ять позафракційних парламентарів. Станом на ранок середи документ підтримали 33 депутати зі 101 члена парламенту.

Ініціатори процедури посилаються на скандали навколо оборонних закупівель і проблеми, пов’язані зі зростанням вартості життя. Ляенеметс застеріг, що в нинішній безпековій ситуації Естонії небезпечним буде вакуум влади: після вотуму недовіри без сформованої заміни попередній уряд продовжуватиме діяти, однак матиме дуже обмежені повноваження.

Лідер SDE розкритикував початок процедури без предметного плану подальших дій. На його думку, немає сенсу проводити дебати щодо вотуму, якщо заздалегідь зрозуміло, що він не набере необхідної підтримки, а нового уряду не буде сформовано.

Читай нас у