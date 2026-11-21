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Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска залучила п'ятьох досвідчених лобістів, пов'язаних із Демократичною партією США. Кадрове посилення відбулося напередодні переходу контролю над обома палатами Конгресу до демократів, які готують перевірки діяльності підприємця та його взаємодії з адміністрацією президента Дональда Трампа.

За даними Fox News, SpaceX найняла п'ятьох представників вашингтонської компанії Mehlman Consulting, яка спеціалізується на взаємодії з органами влади та працює з обома політичними партіями США.

Серед нових лобістів SpaceX є фахівці з тісними зв'язками з демократами та представниками попередніх американських адміністрацій.

До лобістської команди залучили:

колишнього заступника керівника апарату сенаторки Марії Кантвелл, яка, як очікується, очолить комітет Сенату з питань торгівлі після зміни парламентської більшості;

колишнього помічника віцепрезидента США Ела Гора;

інших колишніх високопосадовців та співробітників Демократичної партії.

Нові лобістські реєстрації набули чинності 1 жовтня 2026 року – ще до проміжних виборів, за результатами яких демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу.

SpaceX і Mehlman Consulting не відповіли на запити Fox News щодо залучення нових представників.

Кадрові зміни відбуваються на тлі підготовки демократів до посилення парламентського контролю над бізнесом Ілона Маска. Законодавці вже визначили кілька напрямків майбутніх перевірок.

У центрі уваги законодавців опиняться взаємини компаній мільярдера з американським урядом. Зокрема, демократи хочуть з'ясувати:

чи обмежувала SpaceX супутниковий зв'язок, який використовують українські військові;

чи не виникла надмірна залежність Пентагону від послуг і технологій SpaceX;

чи не створюють ділові відносини Ілона Маска з адміністрацією Дональда Трампа конфлікту інтересів.

Особливу увагу приділятимуть роботі Starshield – військової супутникової системи SpaceX, створеної на основі технологій Starlink. Українські військові використовують її, зокрема, для управління розвідувальними безпілотниками та перехоплення російських дронів.

12 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про повторні перебої в роботі Starshield. За його словами, українські військові зіткнулися із системними обмеженнями швидкості до 161 км/год на всій лінії фронту та тимчасово окупованих територіях. Це ускладнило використання дронів-перехоплювачів проти російських реактивних безпілотників.

У SpaceX заперечили запровадження нових обмежень. У коментарі Axios компанія заявила, що змін у роботі системи не було. Українська сторона звернулася до американської влади та SpaceX із запитом щодо пояснень.

Парламентський контроль уже перейшов до практичних дій. 13 листопада сенатори-демократи Джин Шахін і Кріс Кунс направили Ілону Маску офіційного листа з вимогою зберегти документи та електронне листування, пов'язані з обмеженнями доступу України до Starlink і Starshield.

Законодавці хочуть отримати інформацію про:

контракти SpaceX з американським урядом щодо супутникового зв'язку в Україні;

технічні журнали, зміни налаштувань системи та обмеження швидкості;

листування Маска з представниками Білого дому, Пентагону та керівництвом SpaceX;

осіб, які ухвалювали рішення про запровадження або скасування обмежень;

оцінки можливого впливу перебоїв на українську протиповітряну оборону.

Сенатори встановили дедлайн до 30 листопада 2026 року. До цього часу Маск має письмово підтвердити, що компанія вжила заходів для збереження відповідних матеріалів, а також відповісти на запитання законодавців.

У листі Джин Шахін і Кріс Кунс наголосили, що критично важливі для національної безпеки системи зв'язку не можуть залежати від непрозорих рішень приватної компанії без належного державного контролю. Вони також наголосили на ризиках для української оборони та американського персоналу.

Водночас вимога зберегти документи є частиною парламентського нагляду, а не судовим наказом. Сенатори пояснили, що збирають інформацію для оцінки чинних контрактів і можливих законодавчих змін.

SpaceX не єдина технологічна компанія, яка посилює контакти з представниками Демократичної партії. За інформацією Fox News, лобістів із відповідними політичними зв'язками також найняла компанія Palantir.

Компанія розробляє програмне забезпечення для інтеграції та аналізу великих масивів даних, зокрема із застосуванням штучного інтелекту. Її платформами користуються державні установи, військові структури та приватний бізнес.

Діяльність Palantir також викликала критичні зауваження з боку демократів. Зокрема, компанію критикували через співпрацю з американськими державними структурами та застосування її технологій у сфері безпеки.

Залучення лобістів SpaceX і Palantir відбувається напередодні зміни політичного балансу у Вашингтоні. Після початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року демократи матимуть можливість активніше формувати порядок денний парламентських комітетів і проводити перевірки діяльності державних структур та їхніх підрядників.

Про це повідомляє Fox News.

До цього президент США Дональд Трамп прокоментував заяву мільярдера Ілона Маска, який публічно заявив, що більше не підтримує рух MAGA. Американський лідер назвав підприємця своїм другом, водночас зазначивши, що люди, які відмовляються від ідей цього руху, зазвичай не досягають успіху.

Глава Tesla Маск пошкодував про майже $500 млн для республіканців — Der Spiegel.

Рейтинг MAGA серед незалежних виборців США сягнув мінус 61 пунктів —The Independent.

Трамп заявив, що Такер Карлсон більше не підтримує MAGA.

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