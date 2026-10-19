Спадкоємиця нідерландського престолу отримала нове військове звання

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Принцесу Нідерландів Катаріну-Амалію підвищили до військового звання сержанта. Урочиста церемонія відбулася на борту навчального вітрильника Statsraad Lehmkuhl у порту міста Ден-Гелдер.

Принцеса бере участь у програмі Defensity College, яка передбачає поєднання навчання з військовою підготовкою.

Підвищення відбулося в межах програми Defensity College, яка дає студентам можливість поєднувати навчання з військовою роботою. Учасники програми здобувають практичний досвід у різних підрозділах збройних сил, а також беруть участь у військових заходах і навчаннях.

Королівський дім і збройні сили

Королівський дім Нідерландів історично підтримує тісні зв’язки зі збройними силами країни. Вільгельм Оранський був воєначальником, а пізніші нідерландські королі мали верховне командування збройними силами.

Після внесення змін до Конституції у 1983 році верховне командування перейшло до уряду.

Король Віллем-Александр також має військовий досвід. Він проходив строкову службу у Королівських військово-морських силах Нідерландів, а згодом служив у Королівських сухопутних військах і Королівських військово-повітряних силах.

Як король, Віллем-Александр посідає особливе місце у збройних силах і має особливий військовий статус.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Нідерландів.

Раніше ми повідомляли, що Принцеса Нідерландів отримала звання капрала після військової підготовки.

Королівський палац Іспанії оприлюднив кадри історичного польоту принцеси Леонор, яка успішно здійснила свій перший самостійний виліт на навчально-тренувальному літаку ВПС Іспанії Pilatus PC-21.

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