Спадкоємний принц Алоїс наклав вето на законопроєкт про аборти — Politico Europe

У Ліхтенштейні спадкоємний принц Алоїс наклав вето на законопроєкт про декриміналізацію абортів до 12-го тижня вагітності, який схвалив парламент князівства. Документ внесла громадська ініціатива Fristenlösung, повідомляє Politico Europe.

Що пропонувала ініціатива

Fristenlösung зібрала майже 5 тисяч підписів — приблизно чверть зареєстрованих виборців Ліхтенштейну. Ініціатива пропонувала декриміналізувати аборти до 12-го тижня вагітності та скасувати заборону на надання інформації про такі процедури.

Наразі проведення аборту в князівстві є незаконним, за винятком випадків, коли вагітність становить серйозний ризик для здоров’я вагітної жінки або стала наслідком сексуального насильства. Жінки, які хочуть зробити аборт, зазвичай звертаються до клінік у сусідніх Австрії або Швейцарії.

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Позиція князівського дому

Князівський дім заявив, що законопроєкт не придатний для належного захисту ненародженого життя як центрального правового інтересу. Алоїс ще в червні повідомляв про намір ветувати цю пропозицію.

Представниця кампанії Тетяна Ас’Ад сказала, що прихильники ініціативи розчаровані, але не здивовані рішенням. За її словами, парламент міг винести питання на референдум, однак передав законопроєкт спадкоємному принцу для затвердження.

Ліхтенштейн із населенням близько 40 тисяч осіб поєднує механізми прямої демократії з монархією, у якій князь має широкі виконавчі повноваження. Право Алоїса на абсолютне вето підтвердили на референдумі 2012 року, а законопроєкт про аборти став першим випадком його застосування. Ас’Ад також зазначила, що уряд уточнив: заборона на інформацію про аборти фактично стосується реклами таких процедур.

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