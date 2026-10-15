Спалах Еболи в ДР Конго поширився на восьму провінцію — TimesLIVE
У Демократичній Республіці Конго спалах еболавірусу Бундібугіо поширився на провінцію Північне Убангі, яка межує з Центральноафриканською Республікою. За даними Reuters, опублікованими TimesLIVE, два посадовці у сфері охорони здоров’я повідомили про два підтверджені випадки інфекції в регіоні.
Влада ДР Конго офіційно ще не оголошувала про ці випадки. Північне Убангі стало восьмою провінцією, ураженою нинішнім спалахом, про який оголосили в середині травня.
Ситуація в провінціях
Епіцентром спалаху залишається провінція Ітурі, водночас останнім часом кількість випадків зросла і в Північному Ківу. Випадки також підтвердили у провінціях Південне Ківу, Чопо, Верхнє Уеле, Нижнє Уеле та Південне Убангі.
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Нинішній спалах є другим за масштабом серед зареєстрованих: підтверджено понад 9 тисяч випадків і понад 4 тисячі смертей.
Підозрілі смерті у Вапінді
Посадовець системи охорони здоров’я Північного Убангі повідомив Reuters про низку підозрілих смертей останнім часом у гірничодобувній місцевості медичної зони Вапінда, поблизу межі з провінцією Нижнє Уеле. Зразки направили на аналіз до провінційної лабораторії та до Кіншаси.
Випадки, пов’язані зі спалахом, також реєстрували за межами ДР Конго. Уганду в серпні оголосили вільною від Еболи. У Кенії на початку жовтня повідомили про перше зараження, а в середу — про другий випадок у близького родича першого пацієнта.