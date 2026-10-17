Спека знижує фотосинтез у каліфорнійських секвоях — Live Science

Каліфорнійські секвої Sequoia sempervirens знижують інтенсивність фотосинтезу за високих температур, з’ясувала група дослідників, що вивчала дерева в лісі Garcia River Forest в окрузі Мендосіно, штат Каліфорнія, США. Це може впливати на довгострокове виживання виду та здатність його лісів накопичувати атмосферний вуглець, повідомляє Live Science.

Листя було гарячішим за повітря

Упродовж 2022–2024 років науковці один або два рази на місяць відбирали по три зразки листя секвой і вимірювали їхню температуру та флуоресценцію. Флуоресценція є непрямим показником, який допомагає оцінити перебіг фотосинтезу. Ще один зразок на 20 хвилин загортали у фольгу, аби привести його у стан спокою та визначити максимальну потенційну швидкість фотосинтезу.

У спекотні дні освітлене сонцем листя виявилося гарячішим за повітря на величину до 10 градусів Цельсія. За словами першої авторки дослідження Лілі Клайнек, докторантки Лабораторії оптики рослин Каліфорнійського університету в Девісі, така різниця свідчить про стрес, за якого листя вже не може ефективно регулювати свою температуру.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив спеки виявився прямим

Рослини регулюють температуру листя та газообмін через продихи — мікроскопічні пори, що контролюють надходження вуглекислого газу та виділення кисню і водяної пари. Дослідники припустили, що за спеки секвої закривали продихи, аби зменшити втрату води через випаровування, однак це водночас обмежувало надходження вуглекислого газу для фотосинтезу.

Додаткові лабораторні досліди показали, що листя менше фотосинтезувало зі зростанням температури навіть у воді, коли продихи залишалися відкритими. Автори роботи, опублікованої 22 вересня в журналі JGR Biogeosciences, дійшли висновку, що спека безпосередньо обмежує фотосинтетичну здатність секвой, а не лише діє через закриття продихів. Водночас межі, після яких таке пошкодження стає незворотним, поки що недостатньо вивчені.

Читай нас у