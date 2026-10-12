Спецдоповідачка ООН Ромеро долучиться до голодування проти страт — Jerusalem Post

Спеціальна доповідачка ООН з питань свободи мирних зібрань і об’єднань Гіна Ромеро Родрігес заявила, що у вівторок долучиться до щотижневого голодування в Ірані на знак протесту проти застосування смертної кари та придушення інакомислення. Про це вона повідомила у відеозверненні в соцмережах, пише Jerusalem Post.

Ромеро Родрігес приєднається до акції «Вівторок без страт», учасники якої виступають проти смертної кари та обмеження права на мирні зібрання в Ірані. За її словами, смертну кару застосовують до людей за реалізацію права на свободу зібрань, об’єднань, висловлення поглядів і політичних прав.

Заяви про страти після протестів

Доповідачка заявила, що після січневих протестів іранські силовики вбили тисячі учасників демонстрацій, а згодом влада продовжила страчувати затриманих у зв’язку з протестами. Правозахисні групи повідомляли про понад 30 тисяч загиблих, однак через відключення інтернету та подальші обмеження точну кількість встановити неможливо.

Ромеро Родрігес також сказала, що від 19 березня в Ірані стратили щонайменше 46 політичних в’язнів і протестувальників. Вона назвала це найвищою концентрацією політичних страт у країні майже за 40 років та заявила про порушення процедурних гарантій у справах затриманих, зокрема катування, насильницькі зникнення, сексуальне насильство, примусові зізнання та відмову в доступі до обраних адвокатів.

Справи засуджених до страти

Доповідачка закликала міжнародну спільноту приєднатися до голодування та звернула увагу на справи колишнього чемпіона з боксу Мохаммада Джавада Вафая Сані, 18-річного Шервіна Багеріяна та братів Хамідрези й Абдолрези Фатхі, які очікують виконання смертних вироків.

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Вафая Сані заарештували у 2020 році за участь у загальнонаціональних протестах 2019 року та за нібито підтримку опозиційної організації «Моджахедін-е Халк». Його клопотання про повторний розгляд справи відхилили у грудні 2025 року. Багеріяна засудили до страти за звинуваченням у «ворожнечі проти Бога» у справі про сутички з силовиками в Тегерані під час січневих протестів.

Братів Фатхі Революційний суд у Ширазі засудив до смертної кари за звинуваченням у «поширенні корупції на землі» через нібито причетність до смерті члена формування «Басідж» і пошкодження громадського майна. За даними правозахисної організації Hengaw, обох братів катували, змушуючи зізнатися, а одному з них зламали руку.

Дані правозахисників

За звітом Human Rights Activists News Agency, у період від 10 жовтня 2025 року до 8 жовтня 2026 року в Ірані стратили щонайменше 2003 людей, зокрема щонайменше чотирьох неповнолітніх правопорушників. Ще щонайменше 230 осіб за цей час отримали смертні вироки.

Правозахисники зазначили, що 95% задокументованих страт провели без офіційного оголошення влади, а дев’ять — публічно. Із 69 людей, страчених за політичними або безпековими обвинуваченнями протягом року, 35 були пов’язані зі січневими протестами 2026 року.

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