Спецпосланець США Баррак назвав наземне втручання в Ємені марним — Anadolu Agency

Спецпосланець США Том Баррак у Досі, Катар, заявив, що наземне втручання Сполучених Штатів у конфлікт, пов’язаний з єменськими хуситами, видається марним. Він також сказав, що Вашингтон надає Саудівській Аравії логістичну підтримку на тлі посилення бойових дій, повідомляє Anadolu Agency.

Підтримка Саудівської Аравії

Баррак, який є послом США в Туреччині та спеціальним президентським посланцем у справах Сирії та Іраку, виступив на Глобальному форумі з безпеки в Досі. За його словами, президент Дональд Трамп підтримує Саудівську Аравію логістично.

Американський посадовець також закликав країни Близького Сходу створювати регіональні союзи, а не покладатися на Вашингтон у розв’язанні власних проблем.

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Заяви щодо Ірану

Баррак заявив, що США прагнуть досягти мирної угоди з Іраном на тлі напруженості між Вашингтоном і Тегераном. Він також поставив під сумнів історію американських військових втручань на Близькому Сході, зазначивши, що спроби змінювати керівників або режими неодноразово були помилкою.

На запитання про те, чи була помилкою війна США та Ізраїлю проти Ірану, Баррак відповів, що не знає цього. Ситуацію, що склалася внаслідок конфлікту, він охарактеризував як жахливу.

На тлі ескалації коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдає авіаударів по позиціях хуситів, а угруповання запускає по королівству ракети та безпілотники. Дипломатичні зусилля США та Ірану щодо досягнення угоди, за даними агентства, залишаються безрезультатними.

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