Спецпосланець Трампа Стів Віткофф прибув до Осло на переговори із Зеленським

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Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Осло для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Сторони мають обговорити шляхи завершення війни в Україні та спробувати покращити відносини між Києвом і Вашингтоном.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що мета зустрічі — спрямувати дипломатичні зусилля в конструктивніше русло.

«Наша мета — направити дипломатичні зусилля в більш конструктивне русло», — зазначив глава норвезького уряду.

Окрім Віткоффа та Володимира Зеленського, у переговорах візьмуть участь президент Фінляндії Александр Стубб і представники Європейського Союзу.

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер долучиться до зустрічі дистанційно.

Очікується, що під час переговорів учасники обговорять можливі шляхи припинення війни Росії проти України, а також питання взаємодії між Києвом і Вашингтоном.

Пізніше того ж дня Володимир Зеленський, Александр Стубб і Йонас Гар Стере мають провести спільну пресконференцію.

Захід стане можливістю озвучити результати зустрічей і позиції учасників щодо подальших дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня відвідає столицю Норвегії Осло, де проведе переговори щодо війни Росії проти України та безпекової ситуації в Європі. Зустріч відбудеться в межах поточних дипломатичних зусиль за участю лідерів України, Норвегії та Фінляндії.

У переговорах у Норвегії разом із президентом України Володимиром Зеленським візьмуть участь представники українського керівництва. Склад делегації включає високопосадовців, які долучаться до обговорення ключових питань двосторонньої співпраці.

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