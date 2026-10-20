Спецпосланець Трампа Стів Віткофф прибув до Осло на переговори із Зеленським
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Осло для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Сторони мають обговорити шляхи завершення війни в Україні та спробувати покращити відносини між Києвом і Вашингтоном.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що мета зустрічі — спрямувати дипломатичні зусилля в конструктивніше русло.
«Наша мета — направити дипломатичні зусилля в більш конструктивне русло», — зазначив глава норвезького уряду.
Окрім Віткоффа та Володимира Зеленського, у переговорах візьмуть участь президент Фінляндії Александр Стубб і представники Європейського Союзу.
Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер долучиться до зустрічі дистанційно.
Очікується, що під час переговорів учасники обговорять можливі шляхи припинення війни Росії проти України, а також питання взаємодії між Києвом і Вашингтоном.
Пізніше того ж дня Володимир Зеленський, Александр Стубб і Йонас Гар Стере мають провести спільну пресконференцію.
Захід стане можливістю озвучити результати зустрічей і позиції учасників щодо подальших дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні.
Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня відвідає столицю Норвегії Осло, де проведе переговори щодо війни Росії проти України та безпекової ситуації в Європі. Зустріч відбудеться в межах поточних дипломатичних зусиль за участю лідерів України, Норвегії та Фінляндії.
У переговорах у Норвегії разом із президентом України Володимиром Зеленським візьмуть участь представники українського керівництва. Склад делегації включає високопосадовців, які долучаться до обговорення ключових питань двосторонньої співпраці.