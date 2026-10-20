Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Після Осло посадовець США планує відвідати рф, де сподівається зустрітися з президентом володимиром путіним та представити ідеї, розроблені у тісній консультації з Україною та європейськими партнерами.

Джаред Кушнер хворий на грип, тому братиме участь у переговорах в онлайн-форматі.

Про це пише Axios.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня відвідає столицю Норвегії Осло, де проведе переговори щодо війни Росії проти України та безпекової ситуації в Європі. Зустріч відбудеться в межах поточних дипломатичних зусиль за участю лідерів України, Норвегії та Фінляндії.

Європейські лідери розглядають можливість прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і обговорюють два потенційні сценарії завершення війни в Україні. Один із них передбачає замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, а інший — передачу Росії решти Донбасу в обмін на можливість вступу України до НАТО.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні припиняти війну. Американський лідер заявив, що, на його думку, український президент не прагнув завершення бойових дій ані зараз, ані раніше.

Понад половина українців — 56% — вважають, що війна не завершиться раніше другої половини 2027 року. Водночас 62% опитаних заявили, що готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно.

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