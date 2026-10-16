Спецпредставниця ООН заявила про підтримку угоди щодо виборів у Лівії — Asharq Al-Awsat

Спецпредставниця генерального секретаря ООН з Лівії Ханна Тетте на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявила про широку підтримку угоди, покликаної подолати тривалий політичний та інституційний глухий кут у Лівії. Водночас вона застерегла, що відхилення домовленості будь-яким із двох законодавчих органів країни може зірвати вибори, заплановані протягом наступних двох років, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Угода та виборчий графік

За словами Тетте, 30 серпня, після чотирьох місяців обговорень, учасники переговорів у меншому форматі підписали в Триполі угоду. Документ визначає шлях до парламентських і президентських виборів протягом 24 місяців за єдиної виконавчої влади.

Угода також передбачає оновлення складу правління Вищої національної виборчої комісії та розв'язання давніх спірних питань конституційної й правової бази, які можуть завадити мирним, достовірним і всеохопним виборам. Як зазначила представниця ООН, документ підтримали Уряд національної єдності, Лівійська національна армія, Палата представників і віцепрезидент Президентської ради Муса аль-Коні, серед інших.

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Вища державна рада 5 жовтня відхилила угоду, а також закони й рішення, передані спікером Палати представників. Рада пояснила це тим, що запропоновані підходи обходять конституційні, правові та консенсусні засади політичного процесу або підривають повноваження двох інституцій. Тетте повідомила, що деякі члени Вищої державної ради готові долучитися до процесу та попросили додатковий час для консультацій.

Економічні та безпекові ризики

Тетте наголосила, що політична та інституційна роздробленість погіршує економічну й безпекову ситуацію в Лівії. За її словами, інфляція перевищує 14%, а ціни на продовольство в серпні зросли ще на 3,8%.

У січні—вересні 2026 року Лівія імпортувала 8,15 млн тонн пального на 8,9 млрд доларів. За оцінкою, наведеною Тетте, через контрабанду могло бути втрачено від 30% до 50% цих обсягів. Вона також заявила, що вересневі блокування нафтопроводів Хамада—Завія та Шарара—Завія спричинили втрату близько 1 млн барелів видобутку вартістю приблизно 100 млн доларів. Тетте закликала Раду Безпеки продовжувати підтримку політичної дорожньої карти, якій сприяє місія ООН у Лівії.

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