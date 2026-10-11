Спікер асамблеї Руас переміг на виборах губернатора Ріо з 50,88% — The Rio Times

Виборчий суд штату Ріо-де-Жанейро в Бразилії підтвердив перемогу Дугласа Руаса на виборах губернатора після перерахунку часток голосів. Кандидат від Ліберальної партії набрав 4 271 199 голосів, або 50,88% дійсних бюлетенів, що дає йому змогу перемогти в першому турі, повідомляє The Rio Times.

Перерахунок провели 10 жовтня після того, як Вищий виборчий суд Бразилії анулював 274 411 голосів, поданих за колишнього губернатора Ентоні Гаротінью. Його кандидатуру раніше відхилили через вирок у справі про адміністративні порушення, однак політик залишався у бюлетені на час оскарження рішення.

Зміна розподілу голосів

Під час первинного підрахунку 4 жовтня Руас мав 49,27% дійсних голосів. Після виключення бюлетенів за Гаротінью його частка зросла до 50,88%. Його головний суперник Едуарду Паес отримав 3 706 984 голоси, або 44,16%. Різниця між ними становила 564 215 голосів.

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Президент виборчого суду штату Клаудіу де Меллу Таварес наголосив, що нового голосування або повторного підрахунку бюлетенів не було. Суд змінив лише основу для обчислення часток дійсних голосів.

Оскарження та вступ на посаду

Коаліція Паеса просила Федеральний верховний суд призупинити рішення щодо голосів Гаротінью, однак суддя Крістіану Занін відмовив із процесуальних підстав. Паес заявив, що не оскаржуватиме результат далі.

Офіційне проголошення підсумків було заплановане на 15 жовтня після завершення строку для можливих скарг. Руас, який є колишнім співробітником цивільної поліції та юристом, має обійняти посаду в січні. Його напарниця Фернанда Лоубак стане віцегубернаторкою штату.

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