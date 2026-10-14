Спікер асамблеї в Пакистані Садік наказав доставляти двох депутатів PTI — Dawn

В Ісламабаді спікер Національної асамблеї Пакистану Сардар Аяз Садік 14 жовтня видав розпорядження про доставлення на засідання Національної асамблеї двох депутатів від PTI — Санаулли Хана Масті Хеля та Давара Хана Кунді. Як повідомляє Dawn, на час ухвалення рішення обидва депутати перебували під вартою поліції провінції Пенджаб.

Доставлення на засідання

Розпорядження видали відповідно до правила 108 Правил процедури та ведення справ у Національній асамблеї 2007 року. Спікер визнав присутність двох парламентарів необхідною під час сесії, скликаної президентом Пакистану Асіфом Алі Зардарі 13 жовтня.

Поліції наказано доставляти депутатів на початок кожного засідання Національної асамблеї до парламентського пристава в будівлі парламенту в Ісламабаді. Після завершення засідання пристав має передавати їх назад під варту поліції.

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Звернення PTI

У вівторок головний парламентський організатор PTI Амір Догар у листі до Садіка стверджував, що дев’ять депутатів партії перебувають під вартою. Він просив видати розпорядження про їхнє доставлення на засідання Національної асамблеї та Сенату; серед названих депутатів були Масті Хель і Кунді.

Копії розпорядження секретаріат Національної асамблеї надіслав, зокрема, до Міністерства внутрішніх справ, керівництва Пенджабу, адміністрації столичної території Ісламабада, поліції та парламентського пристава для координації доставлення депутатів.

У неділю федеральна влада запровадила надзвичайний стан і губернаторське правління в провінції Хайбер-Пахтунхва, посилаючись на заявлене самоусунення очолюваного PTI провінційного уряду від боротьби з тероризмом. Після цього під варту взяли кількох лідерів PTI, зокрема виконувача обов’язків головного міністра провінції Сохаїла Афріді.

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