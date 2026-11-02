У Швеції спікер парламенту Андреас Норлен заявив, що після другого голосування за кандидатуру прем’єр-міністра передасть переговори щодо формування уряду виконувачу обов’язків глави уряду та лідеру Помірної партії Ульфу Крістерссону. Парламент має проголосувати за лідерку Партії центру Елізабет Танд Рінґквіст. Як повідомляє The Local Sweden, видання не очікує, що її кандидатуру підтримає парламент.

Правила голосування

У Швеції діє система негативного парламентаризму: кандидатові на посаду прем’єр-міністра не потрібно здобувати більшість голосів «за», але проти нього не має проголосувати більшість депутатів. Танд Рінґквіст стане прем’єр-міністеркою, якщо щонайменше 175 депутатів підтримають її або утримаються.

Це буде друге з чотирьох голосувань щодо кандидатури глави уряду. Якщо парламент відхилить четвертого кандидата, спікер після консультацій із виборчою адміністрацією визначить дату позачергових виборів. Їх мають провести впродовж трьох місяців після четвертого голосування.

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Переговори Крістерссона

Крістерссон має відзвітувати Норлену про переговори 10 листопада. Він може повідомити про досягнення домовленостей, відмовитися від спроби сформувати уряд або попросити більше часу.

За оцінкою видання, лідер Помірної партії намагатиметься переконати Партію центру увійти до уряду або підтримати кабінет за участю Помірної та Християнсько-демократичної партій і, можливо, Ліберальної партії. Також він може спробувати переконати правих «Шведських демократів» відмовитися від вимоги щодо міністерських посад.

Норлен зазначав, що не обов’язково винесе кандидатуру Крістерссона на третє голосування, якщо той не знайде достатньої підтримки. У такому разі спікер може знову доручити формування уряду лідерці Соціал-демократичної партії Магдалені Андерссон.

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