Спільний список польської коаліції може дати їй 228 мандатів — Interia

У Польщі спільний список Коаліції громадянської (KO), Лівиці, Польської селянської партії (PSL) та Polska 2050 міг би принести цим силам 228 мандатів у 460-місному Сеймі. За сценарію окремого балотування KO та Лівиця разом отримали б 217 місць, свідчить опитування United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska, про яке повідомляє Interia.

Окремі списки

За варіанту, коли партії правлячої коаліції йдуть на вибори окремо, Коаліція громадянська могла б розраховувати на 29,7% голосів, партія «Право і справедливість» — на 17,2%, а Конфедерація — на 13,2%. Лівиця отримала б 7,3%, Rozwój Plus — 6,2%, PSL — 4,4%, партія Razem — 3,2%, а Polska 2050 — 0,4%.

PSL та Polska 2050 за такого розкладу не подолали б 5-відсотковий виборчий бар’єр. Розрахунок мандатів передбачає 187 місць для KO, 99 — для PiS, 72 — для Конфедерації, 49 — для Конфедерації Корони Польської, 30 — для Лівиці та 23 — для Rozwój Plus. Праві сили загалом мали б 243 мандати, тоді як KO та Лівиця — 217.

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Варіант єдиного списку

Якби KO, Лівиця, PSL і Polska 2050 висунули спільний список під назвою «Коаліція 15 жовтня», він набрав би 39,4%. PiS у цьому варіанті мала б 19,5%, Конфедерація — 13,9%, Конфедерація Корони Польської — 10,8%, а Rozwój Plus — 5,5%. Razem із 4,1% не подолала б виборчий бар’єр.

Згідно з моделлю, спільний список отримав би 228 мандатів, PiS — 103, Конфедерація — 67, Конфедерація Корони Польської — 48, Rozwój Plus — 14. Праві партії разом мали б 232 місця — на одне більше за мінімум у 231 мандат для парламентської більшості. Опитування провели 16–18 жовтня 2026 року методом CATI та CAWI серед 1000 дорослих поляків. Мандати розподілили за калькулятором професора Ярослава Фліса, для якого вказано типовий похибковий діапазон у плюс-мінус 3–5 мандатів.

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