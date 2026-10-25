Список Вучича має 54,21% після раннього підрахунку в Сербії — The Rio Times

На парламентських виборах у Сербії список «Об’єднана Сербія», очолюваний президентом Александаром Вучичем, отримав 54,21% голосів за першими результатами підрахунку. «Студентський список», підтриманий студентським антиурядовим протестним рухом, набрав 36,85%.

За даними The Rio Times, Республіканська виборча комісія Сербії опрацювала результати з 203 із 8392 виборчих дільниць. Це близько 2,4% від їхньої загальної кількості, тому показники є лише раннім зрізом і можуть змінюватися з надходженням даних.

Ранній підрахунок

Два списки, що лідирують за підсумками опрацьованих дільниць, разом отримали 91,06% голосів. На інші 16 виборчих списків припало 8,94% голосів у підрахованій частині протоколів.

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Виборці обирали 250 депутатів Національних зборів Сербії. Для проходження до парламенту список має подолати 3-відсотковий бар’єр.

Явка виборців

Станом на 18:00 за центральноєвропейським часом явка становила 64,89%, повідомляла виборча комісія. У списках виборців було близько 6,45 млн осіб.

Дільниці закрилися о 20:00 за центральноєвропейським часом 25 жовтня. Остаточні результати голосування та розподіл мандатів на момент публікації ще не були оголошені.

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