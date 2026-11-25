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Американський мільярдер і співвласник лондонського футбольного клубу «Челсі» Тодд Боелі повідомив про підписання угоди з російською нафтовою компанією «Лукойл» щодо придбання її міжнародних енергетичних активів.

Угода передбачає створення консорціуму за участю Американської корпорації міжнародного фінансування розвитку (DFC), який має придбати закордонні активи російської компанії, що перебуває під санкціями.

За словами Боелі та представника DFC, домовленості вдалося досягти після переговорів, які тривали понад рік. У межах угоди цінні папери «Лукойлу» на суму 10 млрд доларів обміняють на міжнародні активи компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше ми повідомляли, що Консорціум на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі готує угоду з придбання закордонних активів російської компанії «Лукойл», що перебуває під санкціями.

Росія намагається зацікавити оточення Трампа вигідними енергетичними угодами, щоб домогтися поступок Вашингтона у війні проти України. Зокрема, The New York Times писала про можливу багатомільярдну угоду з нафтовими активами російського «Лукойлу», які за безцінь може отрималти зять Трампа Джаред Кушенер з партнерами, серед яких є і Тодд Боелі.

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