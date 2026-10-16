У США CEO та співзасновник інвестиційної компанії 777 Partners Джошуа Вандер визнав провину у шахрайській схемі на $500 млн, спрямованій проти кредиторів та інвесторів компанії. 777 Partners була єдиним фінансовим партнером австралійського лоукостера Bonza, який припинив польоти у 2024 році.

Обвинувачення у США

Як повідомляє ABC News Australia, торік американська влада висунула Вандеру обвинувачення у схемі з обману кредиторів та інвесторів. Розслідування вели Федеральне бюро розслідувань США та Служба розслідувань внутрішньої безпеки.

Прокурори заявили, що Вандер двічі передавав одні й ті самі активи як заставу, використовував фіктивні активи, неправдиво повідомляв про фінансовий стан компанії та підробляв банківські виписки. За їхніми даними, він доручав працівникам 777 цифровим способом змінювати виписки, щоб створити враження про наявність у компанії мільйонів доларів, яких насправді не було.

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Зв'язок із Bonza

За словами прокурора США Джеймі Макдональда, Вандер також витрачав залучені кошти на цілі, яких не дозволяли кредитори, зокрема на фінансування колекції професійних футбольних клубів 777. Компанія також володіла канадською авіакомпанією та контролювала кілька закордонних футбольних клубів.

Bonza базувалася на Саншайн-Кост в Австралії та виконувала бюджетні рейси до регіональних напрямків новими літаками Boeing 737. Авіакомпанія зупинила роботу після того, як її літаки вилучили на тлі фінансових проблем 777 Partners. Колишній CEO Bonza Тім Джордан відмовився від коментарів; його не звинувачують у правопорушеннях. Австралійський корпоративний регулятор ASIC вирішив не вживати заходів проти директорів Bonza.

Кожен із двох пунктів обвинувачення Вандера передбачає максимальне покарання до 20 років ув'язнення. Він також погодився конфіскувати щонайменше $500 млн доходів, які американська влада вважає отриманими внаслідок незаконної схеми. Вирок Вандеру мають оголосити у березні 2027 року.

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