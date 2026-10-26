Спостерігачі ОБСЄ заявили про нерівні умови виборчої кампанії в Сербії — The Rio Times

Міжнародні спостерігачі заявили, що виборча кампанія в Сербії проходила в нерівних умовах на користь Сербської прогресивної партії (SNS), що перебувала при владі. Водночас голосування 25 жовтня та підрахунок бюлетенів у більшості випадків отримали позитивні оцінки, повідомляє The Rio Times.

Висновки міжнародної місії

Спільну попередню заяву оприлюднили Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський парламент. Спостерігачі відзначили високу явку й активну конкуренцію між учасниками виборів, однак вказали на переваги для SNS, партії Александара Вучича.

За оцінкою місії, ці переваги включали використання адміністративного ресурсу. Спостерігачі також звернули увагу на оголошення фінансових виплат приблизно на 1 млрд євро до та під час кампанії, що, на їхню думку, стирало межу між діяльністю держави й партії. Вони повідомили про тиск і залякування виборців, кандидатів та представників громадянського суспільства, а також про звинувачення у підкупі голосів.

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Голосування та медіа

Процес голосування позитивно оцінили на 96% дільниць, які відвідали спостерігачі. Підрахунок і зведення результатів також у переважній більшості випадків отримали позитивну оцінку. Водночас місія зафіксувала повідомлення про фізичне насильство щодо працівників дільниць, громадських спостерігачів і журналістів, а також випадки сімейного або групового голосування, недостатній захист таємниці волевиявлення й ознаки тиску біля деяких дільниць.

Спостерігачі зазначили, що 61% відвіданих дільниць не мали умов для самостійного доступу виборців із фізичною інвалідністю. Також вони вказали на збереження недовіри до реєстру виборців через відсутність змістовних публічних пояснень щодо повідомлених розбіжностей.

Моніторинг медіа, проведений ODIHR, засвідчив перевагу провладного списку в ефірі державного мовника RTS та негативне висвітлення Student List. У цифровому просторі спостерігачі зафіксували запальну риторику, скоординовану фейкову активність і дезінформацію, створену за допомогою ШІ. Остаточні результати виборів і фінальний звіт місії ще очікуються.

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