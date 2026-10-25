Спостерігачі оцінили явку в Сербії у 41,1% на 13:00 — The Rio Times

На виборах у Сербії спостерігачі оцінили явку виборців у 41,1% станом на 13:00 за центральноєвропейським часом. Про це повідомляє The Rio Times.

Проміжна оцінка явки

Опублікований показник є оцінкою спостерігачів, зробленою в середині дня голосування. Він не є остаточним результатом, оскільки на час її оприлюднення виборчі дільниці продовжували роботу.

За даними видання, оцінка явки на 13:00 істотно перевищувала темп участі виборців, зафіксований на виборах у Сербії 2023 року. Водночас The Rio Times не наводить точного показника явки за аналогічний час під час тих виборів.

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Голосування тривало

The Rio Times зазначає, що виборчі дільниці мали бути відкритими до 15:00 за східним часом США. Отже, дані про 41,1% відображають ситуацію до завершення голосування та можуть відрізнятися від підсумкового рівня участі виборців.

У повідомленні не наведено інших даних про явку, результати голосування чи розподіл голосів між учасниками виборів. Інформація стосується лише проміжної оцінки участі виборців, яку оприлюднили спостерігачі.

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