Спостерігачі повідомили про підкуп виборців у двох штатах Нігерії — Anadolu Agency

Спостережний центр Програми ЄС з підтримки демократичного врядування в Нігерії (EU-SDGN) повідомив про поширену торгівлю голосами під час губернаторських виборів у штатах Екіті та Осун. Як повідомляє Anadolu Agency, ці випадки викликали занепокоєння щодо чесності загальних виборів 2027 року.

Дані спостерігачів

Згідно зі звітом, у штаті Екіті 77% із 84 підтверджених інцидентів були пов’язані з торгівлею голосами. Щонайменше у 90% випадків ключовими учасниками назвали представників політичних партій. Вибори губернатора в Екіті відбулися 20 червня.

Під час голосування в штаті Осун 15 серпня спостерігачі також задокументували поширену торгівлю голосами. За їхніми даними, виборцям нібито платили від 10 тисяч до 50 тисяч найр — приблизно від 7,5 до 38 доларів.

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Заклики до відповідальності

Боладе Еїнла, головний технічний радник колишнього голови Незалежної національної виборчої комісії Нігерії Махмуда Якубу, представив висновки групи в Абуджі. Він заявив, що підкуп голосів стає дедалі організованішим і загрожує свободі вибору виборців та чесності виборів.

У звіті висловлено занепокоєння через відсутність повідомлень про арешти, розслідування або судове переслідування у зв’язку із задокументованими випадками. Група закликала посилити застосування виборчого законодавства, розслідувати такі порушення та публікувати результати голосування на рівні виборчих районів. Понад 1400 громадських спостерігачів працювали в обох штатах. Водночас група відзначила своєчасний початок голосування та близькість офіційних результатів до незалежних оцінок.

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