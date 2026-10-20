США дозволяють переобладнати санкційні танкери для легальних перевезень — The National

Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволяє інвесторам розпочати процедуру купівлі та переобладнання нафтових танкерів, що перебувають під санкціями, для подальшого перевезення нафти, не охопленої санкціями. Про це 19 жовтня на заході Citadel Securities у Нью-Йорку заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

Переобладнання танкерів

Як повідомляє The National, інвестори зможуть купувати простоюючі санкційні судна, ремонтувати їх і використовувати для транспортування легальної нафти. Райт заявив, що судна переводитимуть із так званого «флоту поганих хлопців» до «флоту хороших хлопців» і надалі вони не перевозитимуть нафту, на яку поширюються санкції.

За словами міністра, до так званого темного флоту належать приблизно 1 600 танкерів. Він припустив, що до легального судноплавства можуть долучитися десятки або сотні таких суден.

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Оцінка впливу на ринок

Ініціатива стала одним із кроків адміністрації Трампа зі зниження цін на енергоносії на тлі тривалого закриття Ормузької протоки. У понеділок ціна нафти Brent знизилася на 0,48% — до 109,3 долара за барель, а West Texas Intermediate втратила 0,61% — до 98,42 долара за барель.

Аналітична компанія Kpler вважає, що пом’якшення обмежень щодо тіньового флоту матиме незначний вплив на рекордні фрахтові ставки. За її оцінкою, до звичайної торгівлі можуть повернутися лише 24 із приблизно 160 суден, внесених до санкційного списку Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, з огляду на вік танкерів та обмеження щодо власності.

Райт відкинув думку, що цей процес означатиме скасування санкцій для суден, які перевозять нафту з Росії, держави-агресора, Ірану чи інших країн, проти яких США запровадили обмеження. За його словами, йдеться про перетворення темних танкерів на легальні.

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