США дозволили Boeing відновити співпрацю з білоруською авіакомпанією Белавіа

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Міністерство торгівлі США видало дозвіл американській корпорації Boeing на співпрацю з білоруською державною авіакомпанією «Белавіа».

Йдеться про скасування обмежень, які раніше перешкоджали прямій взаємодії компаній.

За його словами, отриманий дозвіл дозволить білоруському перевізнику безпосередньо закуповувати запасні частини, комплектуючі та програмне забезпечення для літаків Boeing, які вже перебувають у його флоті.

Крім того, рішення відкриває можливість для проведення переговорів щодо придбання нових літаків безпосередньо в американського виробника.

Чергінець також зазначив, що перед цим Міністерство фінансів США надало дозвіл, який створив технічні передумови для відновлення співпраці.

За словами керівника «Белавіа», рішення стало можливим після переговорів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з американською делегацією.

Джерело: БЕЛТА

США планують послабити санкції щодо «Лакокраски» та «Беллесбумпрому». Рішення стало можливим після переговорів спецпосланця президента США Джона Коула з Олександром Лукашенком у Мінську.

Раніше Білорусь розпочала військові навчання біля кордонів Польщі та Литви.

Нагадаємо, Лукашенко занепокоївся перетворенням Білорусі на казино.

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