США готують депортаційний рейс афганців до Пакистану — NBC News

Адміністрація США готує чартерний рейс для депортації десятків афганських мігрантів і шукачів притулку до Пакистану. За даними NBC News, це може стати першим таким рейсом, а виліт, за словами правозахисників і родичів затриманих, може відбутися вже в понеділок.

Високопосадовець адміністрації США, який спілкувався з NBC News на умовах анонімності, заявив, що літак не зміг би приземлитися в Пакистані без відома та схвалення пакистанської влади. Водночас невідомо, яка формальна домовленість між Вашингтоном та Ісламабадом може регулювати цей рейс.

Ризик повернення до Афганістану

Серед людей, яким загрожує депортація, є родичі афганців, що працювали з американськими військовими під час 20-річної війни США проти Талібану. Правозахисники побоюються, що Пакистан може повернути депортованих до Афганістану, де при владі перебуває Талібан.

Пакистан, який десятиліттями приймав мільйони афганських біженців, у 2023 році розпочав масштабну кампанію тиску на афганців із вимогою залишити країну, а частину з них примусово депортував. Президент правозахисної організації AfghanEvac Шон ВанДайвер заявив, що афганці, яких відправлять зі США, матимуть високий ризик подальшого повернення до Афганістану, де їм можуть загрожувати переслідування, ув’язнення або гірші наслідки.

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Затримані та позиція відомств

За словами ВанДайвера, протягом останніх днів щонайменше 80 афганців перевели до Луїзіани з 34 інших центрів утримання Служби імміграційного та митного контролю США. Дев’ятнадцять із них не мають юридичного представництва. Він також припустив, що в Центрі обробки затриманих ICE у Центральній Луїзіані можуть перебувати сотні афганців.

За словами співрозмовника NBC News в адміністрації, до рейсу можуть включити людей із наказами про депортацію, тих, кому відмовили в наданні притулку, а також осіб, чий статус тимчасового захисту адміністрація припинила. Частина афганців просила притулку після перетину кордону США з Мексики, а деякі їхні справи ще розглядаються.

Білий дім переадресував запит про коментар Міністерству внутрішньої безпеки США. Речник відомства заявив, що не може підтверджувати операції з видворення з міркувань операційної безпеки. ICE на запит не відповіла, а Державний департамент повідомив, що не планує оголошень.

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