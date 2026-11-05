США і Китай домовилися розвивати кризову комунікацію — South China Morning Post

Представники оборонних відомств США та Китаю 2–3 листопада у Вашингтоні провели перше засідання Робочої групи з кризової комунікації та запобігання кризам. Сторони визнали важливість розвитку практичних механізмів зв’язку для зниження ризиків у відносинах між двома країнами, повідомляє South China Morning Post.

Перше засідання групи

Як випливає з повідомлення Пентагону, учасники також обговорили додаткові канали для ефективного врегулювання криз і способи оперативного та результативного обміну інформацією.

Американську сторону представляла Синтія «Ксанті» Каррас — головна директорка з питань Китаю, Тайваню та Монголії в Офісі заступника міністра США з питань політики. Від Китаю у зустрічі брав участь старший полковник Ван Вей, заступник директора бюро у справах Америки й Океанії Управління міжнародного військового співробітництва Народно-визвольної армії Китаю.

У Пентагоні заявили, що продовжать обговорення з Народно-визвольною армією Китаю ключових оборонних питань найближчими місяцями. Деталей щодо конкретних домовленостей американська сторона не навела.

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Контакти після саміту

Це була перша така зустріч військових посадовців двох країн після того, як 26 вересня МЗС Китаю повідомило про домовленість Пекіна та Вашингтона прискорити й завершити підготовку меморандуму щодо кризової комунікації та запобігання кризам. Заяву зробили через кілька днів після переговорів президента Китаю Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

США та Китай уже мають механізми консультацій і канали зв’язку на високому рівні. У серпні 2022 року Пекін припинив роботу гарячої лінії зі США після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню. У листопаді 2023 року країни погодилися розморозити цей канал, однак фактичні контакти через нього були обмеженими.

У жовтні минулого року міністр оборони США Піт Гегсет і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час зустрічі в Малайзії погодилися створити канали військового зв’язку. У серпні командувач Східного театру бойових дій Китаю генерал Ян Чжибінь і командувач Тихоокеанського командування США адмірал Семюел Папаро провели очні переговори в Канаді — уперше за два роки.

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