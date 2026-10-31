США, Японія та Південна Корея 31 жовтня підписали меморандум про співпрацю для Тристороннього арктично-тихоокеанського партнерства. Документ уклали в Атланті, США, під час зустрічі державного секретаря США Марко Рубіо, міністра закордонних справ Японії Мотегі Тосіміцу та міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хьона на полях зустрічі міністрів закордонних справ G20.

Співпраця в Тихоокеанській Арктиці

Меморандум має на меті вивчення можливостей морської співпраці та економічного партнерства в Тихоокеанській Арктиці. Про підписання документа повідомив Державний департамент США, передає Anadolu Agency.

Під час переговорів посадовці розглянули розвиток тристороннього партнерства, регіональні безпекові виклики, економічну стійкість та енергетичну співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні. США, Японія та Південна Корея також підтвердили намір зміцнювати безпекову й економічну взаємодію в регіоні.

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Питання безпеки та економіки

Глави зовнішньополітичних відомств підтвердили відданість денуклеаризації Північної Кореї та закликали до повного виконання резолюцій Ради Безпеки ООН. Вони також наголосили на важливості підтримання миру й стабільності в Тайванській протоці.

За даними Держдепартаменту, Рубіо порушив питання зусиль Китаю щодо встановлення контролю над Південно-Китайським морем. Учасники зустрічі висловилися проти економічного примусу та використання ланцюгів постачання як інструменту тиску.

Окремо сторони розглянули перебіг виконання тристороннього меморандуму щодо розгортання малих модульних реакторів. Цей документ підписали в липні в Анкарі на полях саміту НАТО.

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