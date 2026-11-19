США, Китай і Росія підписали декларацію про мир за підсумками тристоронньої зустрічі
19 листопада президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін ухвалили спільну декларацію про мир за результатами тристоронніх переговорів, які відбулися в китайському Шеньчжені.
Документ передбачає такі положення:
Лідери підтвердили, що в ядерній війні не може бути переможців і її ніколи не можна розв'язувати;
Росія, Китай і США домовилися вести діалог щодо зниження ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї;
Сторони заявили, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні структури не повинні зловживати своїми повноваженнями;
Лідери наголосили на фундаментальному значенні дотримання імунітетів посадовців держав;
Росія, США та Китай планують збільшити виробництво й постачання нафтопродуктів;
Три країни виступили за реформування ООН, щоб організація могла ефективніше реагувати на глобальні виклики.
Наразі ці положення відомі з повідомлення російського інформаційного агентства.
Про це повідомляється з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
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