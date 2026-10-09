США можуть обмежити отримання грін-карт для працівників Microsoft та Adobe

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Адміністрація Дональда Трампа планує призупинити участь Microsoft та низки інших компаній у програмі отримання грін-карт для власників робочих віз H-1B. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Як пише видання The Wall Street Journal, дії Венса спрямовані проти Microsoft, Adobe та низки інших компаній, які займаються підбором персоналу у сфері технологій, у зв'язку з передбачуваними поширеними зловживаннями візовою системою.

Венс заявив, що жодна інша компанія не зловживала системою більше, ніж Microsoft. Зокрема, він звинуватив компанію у звільненні громадян США із наступною заміною їх іноземними працівниками.

«На кожного звільненого Microsoft працівника припадає півтора іноземних найманих працівника... (компанія демонструє — ред.) скандальну систему, яку ми допускали в цій країні надто довго», — сказав Хегсет.

Представниця Microsoft заявила, що компанія планує надіслати адміністрації Трампа додаткову інформацію. Вона сказала, що більшість її співробітників у США є громадянами США, і що приблизно з 6000 заявок на візи H-1B, поданих минулого фінансового року, 80% були подані чинними співробітниками Microsoft.

«Microsoft подає заяви на отримання віз H-1B лише для тих, хто відповідає суворим вимогам цієї візової категорії. Ми платимо нашим співробітникам одні з найвищих зарплат у технологічному секторі, і наші зарплати є одними з найвищих серед усіх компаній, які подають заяви на отримання віз H-1B. Ми платимо нашим співробітникам із візами H-1B стільки ж, скільки й іншим співробітникам, які виконують аналогічну роботу», — пояснила прессекретарка Кейт Фрішман.

Компанія Adobe не одразу відповіла на запит про коментарі.

Зазначимо, що програму H-1B створив Конгрес у 1990 році. Вона є основним шляхом в'їзду до США для висококваліфікованих іноземних фахівців, що робить її рушійною силою технологічної індустрії та стартап-екосистеми.

Власники віз згодом можуть отримати право подати заявку на отримання грін-картки, яка дозволяє їм залишатися в країні необмежений час.

Джерело: The Wall Street Journal

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