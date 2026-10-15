США можуть застосувати MOAB проти Ірану — The Express Tribune

Військові США розробили плани можливих ударів по енергетичній інфраструктурі та ядерних об’єктах Ірану, які можуть передбачати застосування GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb — найбільшої неядерної бомби в американському арсеналі. Про це The Express Tribune повідомляє з посиланням на CNN та американських посадовців, обізнаних із військовим плануванням.

Йдеться про бомбу GBU-43/B, яку також називають MOAB або «матір’ю всіх бомб». Її застосування можливе, якщо президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про поновлення бойових операцій проти Ірану.

Питання щодо ефективності

За даними CNN, потенційне використання MOAB означало б суттєву ескалацію конфлікту. Водночас посадовці, знайомі з обговоренням військового планування, висловлювали сумніви, чи допоможе така зброя досягти стратегічних цілей Вашингтона.

Reuters не зміг незалежно перевірити повідомлення CNN про можливе застосування бомби.

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Атаки на судноплавство біля Ормузької протоки

Поблизу Ормузької протоки протягом останніх 10 днів посилилися атаки на комерційне судноплавство. За останню добу затонули контейнеровоз GFS Pride під прапором Сінгапуру та суховантаж Cape Dao під прапором Антигуа і Барбуди.

GFS Pride зазнав пошкоджень і пожежі під час проходження протокою, після чого затонув. Усіх 21 члена екіпажу евакуювали, про постраждалих не повідомляли. Cape Dao був уражений снарядом ще 23 вересня; за даними морських джерел, один член екіпажу загинув, а решту евакуювали одразу після удару.

За аналізом даних Міжнародної морської організації ООН, GFS Pride і Cape Dao стали другим та третім суднами, що затонули від початку війни США та Ірану 28 лютого. Морська адміністрація Сінгапуру заявила про занепокоєння через продовження атак на торговельне судноплавство в Ормузькій протоці.

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