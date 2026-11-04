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Сполучені Штати у жовтні 2026 року досягли другого за величиною місячного показника експорту скрапленого природного газу (СПГ) за всю історію спостережень. Головним напрямком постачань стала Європа, яка напередодні опалювального сезону збільшила закупівлі американського палива майже на мільйон тонн.

Як повідомляє Reuters із посиланням на аналітичну компанію LSEG, зростанню експорту сприяли високі світові ціни, попит із боку Європи та збільшення американських виробничих потужностей.

За цими показниками стоїть масштабна перебудова світового енергетичного ринку. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз почав відмовлятися від російського газу. Додаткові ризики створила війна на Близькому Сході, яка порушила постачання енергоносіїв із Перської затоки.

UA.News розбирається, скільки американського газу отримує Європа, які компанії заробляють на новій енергетичній ситуації та чи може Євросоюз замінити російську газову залежність американською.

Скільки американського газу отримала Європа у жовтні

За даними LSEG, оприлюдненими Reuters, постачання скрапленого природного газу зі США до Європи зросли з 5,91 млн тонн у вересні до 6,89 млн тонн у жовтні 2026 року. Таким чином, за місяць європейський напрямок отримав додатково 980 тисяч тонн палива. Зростання становило приблизно 16,6%.

Водночас постачання до Азії скоротилися з 2,84 млн до 2,73 млн тонн. Єгипет отримав близько 680 тисяч тонн СПГ, а експорт до Латинської Америки збільшився з 530 до 680 тисяч тонн.

Ще приблизно 590 тисяч тонн газу залишили американські термінали без остаточно визначеного пункту призначення. Такі партії можуть бути перенаправлені залежно від ситуації на світовому ринку.

Це одна з переваг скрапленого газу перед трубопровідним. СПГ транспортують танкерами, які за певних контрактних умов можуть змінювати маршрут. Для трейдерів це створює можливість продавати паливо там, де ціни вищі.

Водночас прибутковість таких операцій залежить від вартості транспортування, фрахту суден та контрактних зобов'язань.

Чому Європа збільшує закупівлі американського СПГ

Зростання американського експорту збіглося з підготовкою європейських країн до опалювального сезону 2026–2027 років. Після скорочення російських трубопровідних постачань Європа стала значно більше залежати від морського імпорту газу.

Для його приймання держави ЄС розширювали термінали регазифікації та укладали нові контракти. Проте навіть розвинена інфраструктура не гарантує дешеве паливо, оскільки європейським компаніям доводиться конкурувати з покупцями з Китаю, Японії та Південної Кореї.

У Global Gas Security Review 2026, оприлюдненому 3 листопада, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило про ризики, пов'язані з низькими запасами газу та нестабільністю світових постачань.

За оцінкою агентства, Європа вступає в опалювальний сезон із найнижчим рівнем заповненості газових сховищ за понад десять років. Це посилює ризики у випадку сильних морозів або перебоїв із транспортуванням.

Ситуацію ускладнює війна на Близькому Сході. У 2026 році бойові дії та порушення судноплавства через Ормузьку протоку обмежили можливості експорту газу з Перської затоки, насамперед із Катару. Американський СПГ став однією з головних альтернатив, оскільки США можуть постачати газ до Європи без проходження через Ормузьку протоку.

Чому газ дорожчає і як Європа конкурує з Азією

Однією з причин збільшення американського експорту стали високі світові ціни. У жовтні європейський ціновий індикатор TTF та азійський JKM у середньому становили близько 28 доларів за мільйон британських теплових одиниць (MMBtu). Обидва показники перебували на одних із найвищих рівнів після енергетичної кризи 2022 року.

Різниця між цими індикаторами впливає на маршрути газових танкерів. Коли азійські покупці пропонують вищу ціну, частина СПГ вирушає до Азії. Якщо ціни зближуються, європейський напрямок стає привабливішим завдяки коротшій відстані від американських терміналів.

У жовтні ціновий розрив скоротився, що сприяло збільшенню постачань до Європи. За оцінками МЕА, протягом останнього десятиліття світова торгівля СПГ збільшилася більш ніж на 60%. Одним із головних чинників стало розширення американських експортних потужностей.

У результаті нестача палива в Азії тепер швидше позначається на європейських цінах, а збільшення європейських закупівель може підштовхувати вартість газу для азійських споживачів.

Як США стали одним із найбільших експортерів газу

Ще десять років тому США лише починали розвивати масштабний експорт скрапленого природного газу. Сьогодні американська галузь постачає паливо до десятків країн.

Основою зростання став видобуток природного газу, зокрема завдяки технологіям розробки сланцевих родовищ. Паралельно компанії інвестували мільярди доларів у будівництво експортних терміналів.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), у першому півріччі 2026 року американський експорт СПГ становив у середньому 17,4 млрд кубічних футів на добу. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Зростання забезпечили запуск нових виробничих потужностей та розширення чинних підприємств.

Серед ключових проєктів — Plaquemines LNG у Луїзіані, Corpus Christi LNG у Техасі та Golden Pass LNG, який розпочав експорт у квітні 2026 року. Саме Європа стала одним із головних ринків збуту американського газу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розширення експорту дозволяє США зміцнювати позиції на міжнародному енергетичному ринку.

Хто заробляє на збільшенні американського експорту

Зростання експорту створює додаткові можливості для виробників газу, операторів терміналів, міжнародних трейдерів і судноплавних компаній. Одним із найбільших американських експортерів СПГ є Cheniere Energy, яка експлуатує термінали Sabine Pass у Луїзіані та Corpus Christi у Техасі.

Її бізнес базується переважно на довгострокових контрактах. Тому підвищення світових цін не завжди означає пропорційне зростання прибутку: значна частина газу продається за попередньо погодженими формулами.

Серед інших великих учасників американського ринку — Venture Global, ExxonMobil та QatarEnergy. Особливо показовим є приклад Golden Pass LNG у Техасі. Проєкт належить катарській QatarEnergy та американській ExxonMobil. За інформацією Reuters, у жовтні підприємство відвантажило чотири партії СПГ — удвічі більше, ніж у вересні.

Для QatarEnergy американські активи мають стратегічне значення, оскільки дозволяють диверсифікувати джерела постачання в умовах проблем із судноплавством через Перську затоку.

Міжнародні трейдери також можуть заробляти завдяки різниці цін між регіонами. Водночас така торгівля пов'язана з ризиками, адже ціни на газ і вартість транспортування постійно змінюються.

Натомість для європейських електростанцій, хімічних підприємств та інших великих споживачів дорогий газ означає збільшення виробничих витрат.

Чому Європейський Союз відмовляється від російського газу

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Москва забезпечувала близько 45% газового імпорту Європейського Союзу. Значна частина палива надходила трубопроводами, а європейська промисловість десятиліттями залежала від цих постачань.

Після 2022 року держави ЄС почали шукати альтернативних партнерів та розширювати інфраструктуру для приймання СПГ.

6 жовтня 2026 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті наголосила, що Євросоюз продовжить скорочувати залежність від російських енергоносіїв.

«Сьогодні наш імпорт російського газу скоротився з 45% до 12%», — заявила фон дер Ляєн, додавши, що ЄС прагне повністю відмовитися від таких поставок.

26 січня 2026 року Рада ЄС остаточно затвердила регламент про поступове припинення імпорту російського газу. Документ передбачає повну заборону імпорту російського СПГ з початку 2027 року, а трубопровідного газу — з осені 2027 року.

Міністр енергетики, торгівлі та промисловості Кіпру Майкл Даміанос після ухвалення рішення заявив: «Ми відмовляємося від шкідливої залежності від російського газу та робимо великий крок до автономного Енергетичного союзу».

Водночас залежність від російського палива ще не зникла повністю. За інформацією Ради ЄС, у 2025 році на Росію все ще припадало близько 13% газового імпорту Євросоюзу.

Остаточна відмова від російських постачань потребуватиме збільшення закупівель у альтернативних експортерів та скорочення споживання газу.

Як війна на Близькому Сході вплинула на газовий ринок

До масштабних перебоїв Катар був одним із провідних світових експортерів СПГ. Значна частина його продукції прямувала до азійських країн через Ормузьку протоку. Після загострення війни у 2026 році судноплавство цим маршрутом було суттєво порушене.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, з березня до жовтня 2026 року відвантаження СПГ із Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів скоротилися більш ніж на 60 млрд кубометрів у річному вимірі.

Частково нестачу компенсували виробники з інших регіонів. За підрахунками МЕА, виробництво СПГ за межами Перської затоки за березень–жовтень збільшилося приблизно на 14%, або більш ніж на 40 млрд кубометрів.

Це дозволило компенсувати близько двох третин скорочення поставок. Особливо важливу роль відіграли нові виробничі потужності в Північній Америці. Однак повністю замінити втрачені обсяги не вдалося. МЕА прогнозує, що за підсумками 2026 року глобальні постачання СПГ можуть скоротитися приблизно на 3%, що стане найбільшим річним падінням за всю історію спостережень.

Для американських виробників така ситуація створює нові можливості, а для країн-імпортерів означає додаткові витрати.

Чи змінює Європа російську газову залежність на американську

Зростання закупівель СПГ зі США порушує питання, наскільки безпечною є нова структура європейського енергетичного імпорту. З одного боку, американський газ дозволив Євросоюзу компенсувати значну частину втрачених російських постачань. З іншого — велика частка одного постачальника створює економічні ризики навіть тоді, коли він є політичним союзником.

Важлива відмінність полягає в механізмі торгівлі. Російський трубопровідний газ був пов'язаний із конкретними маршрутами та інфраструктурою. Натомість СПГ забезпечує більшу гнучкість, оскільки європейські термінали можуть приймати танкери з різних країн.

Проте це не означає повної незалежності. Якщо на світовому ринку виникає дефіцит, європейські покупці змушені пропонувати конкурентні ціни.

Саме тому ЄС одночасно розвиває імпорт із різних країн, альтернативні трубопровідні маршрути, відновлювану енергетику та програми енергоефективності.

Що буде з цінами на газ у 2027 році

Подальша ситуація залежатиме від розвитку війни на Близькому Сході, запуску нових LNG-проєктів та попиту на газ у Європі й Азії. За прогнозом EIA, у першому півріччі 2027 року американський експорт СПГ може зрости до 18,7 млрд кубічних футів на добу завдяки введенню нових виробничих потужностей.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що наслідки перебоїв із постачаннями з Перської затоки можуть відчуватися протягом кількох років.

У листопадовому звіті МЕА оцінює сукупні втрати глобальних постачань СПГ у 2026–2030 роках приблизно у 150 млрд кубометрів порівняно з попередніми очікуваннями.

Це означає, що навіть запуск нових американських терміналів може не одразу призвести до суттєвого здешевлення палива.

Додатковий попит на альтернативні поставки створюватиме відмова Євросоюзу від російського газу. Водночас подальше розширення виробництва у США, Канаді та інших країнах потенційно посилить конкуренцію між постачальниками.

Хто зрештою виграє від нового світового газового ринку

Жовтневі показники американського експорту СПГ демонструють зміну розподілу впливу на глобальному енергетичному ринку.

США отримують можливість збільшувати експортні доходи та зміцнювати роль у забезпеченні енергетичної безпеки союзників. Газові компанії, оператори терміналів, трейдери та судноплавні підприємства можуть отримувати вигоду від розширення міжнародної торгівлі.

Європа зменшує залежність від російських енергоносіїв та диверсифікує постачання. Проте за це доводиться платити вищу ціну в умовах дефіциту газу. Найскладнішою залишається ситуація для країн, які не мають достатніх фінансових ресурсів для закупівлі дорогого СПГ. Вони ризикують програвати конкуренцію багатшим споживачам із Європи та Азії.

Росія поступово втрачає частину традиційного європейського ринку, хоча продовжує експортувати енергоносії до інших держав. Головне питання полягає не лише в тому, скільки газу США зможуть продати за кордон. Важливіше, чи дозволить подальше розширення виробництва знизити ціни та зробити світовий енергетичний ринок стійкішим до воєн і перебоїв із постачаннями.

Для Європи наступні роки стануть перевіркою того, чи вдалося їй не просто змінити постачальника газу, а побудувати справді диверсифіковану систему енергетичної безпеки.

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