США назвали дії Китаю біля Тайваню дестабілізаційними — Channel NewsAsia

Державний департамент США назвав дії Китаю в морських районах біля східного узбережжя Тайваню «глибоко дестабілізаційними». Заява прозвучала після того, як Reuters повідомило про перше відоме виявлення китайського судна морського ополчення в цих водах у серпні, повідомляє Channel NewsAsia.

Позиція Держдепартаменту США

Представник американського зовнішньополітичного відомства заявив, що США занепокоєні активністю Китаю на схід від Тайваню. За його словами, Китай, заявляючи про свої повноваження в морських районах, якими Тайвань мирно управляє понад 70 років, посилює напруженість і підриває мирне врегулювання питань.

Вашингтон закликав Пекін припинити тиск на Тайвань і натомість вести змістовний діалог із демократично обраною владою острова. Міністерство закордонних справ Китаю не надало негайного коментаря у відповідь на запит.

Активність біля східного узбережжя

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, із червня посилив діяльність біля східного узбережжя острова, проводячи регулярні патрулювання кораблями берегової охорони. Тайвань відкидає претензії Пекіна на суверенітет.

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Тайванські посадовці вважають, що Китай відпрацьовує можливу морську блокаду, залучаючи військові, напіввійськові та цивільні сили. У Тайбеї район біля східного узбережжя розглядають як важливий для маршрутів постачання від союзників у разі блокади чи конфлікту.

Берегова охорона Тайваню заявила, що судно морського ополчення та кораблі, які його супроводжували, перебували за межами обмежених вод. Китайське морське ополчення, яке частіше помічають у спірних районах Південно-Китайського моря, складається з рибальських суден, екіпажі яких проходять підготовку та отримують підтримку для роботи у спірних водах, часто разом із кораблями берегової охорони.

У червні Велика Британія, Франція, Німеччина та США висловлювали занепокоєння китайською активністю біля східного узбережжя Тайваню як загрозою регіональній стабільності та свободі судноплавства.

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