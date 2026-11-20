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Росія хотіла включити згадку про Україну до підсумкової декларації саміту за участю лідерів США, Китаю та РФ, однак американська сторона цьому завадила.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

За його словами, Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін обговорювали Україну під час зустрічі. Стубб зазначив, що вважає позитивним рішення США не включати українське питання до підсумкового документа.

Також фінський президент наголосив, що Україна продовжує триматися на фронті, але потребує додаткової допомоги з ППО, енергетичним обладнанням та економічної підтримки.

Зокрема, через позики ЄС Україна отримує 45 млрд євро, однак ще 25 млрд євро фінансування поки не вистачає.

Джерело: Александр Стубб, соцмережа Wrld.

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