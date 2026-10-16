США не фінансують оборону України з січня 2025 року, — Сікорський

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Сполучені Штати з січня 2025 року не виділяли коштів на оборону України, а фінансування цих потреб забезпечує Європа.

Польський дипломат також прокоментував питання обміну розвідувальними даними зі Сполученими Штатами. За його словами, Україна має й інші джерела отримання розвідувальної інформації.

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі також висловився щодо впливу Кремля на європейську політику. За словами Радослава Сікорського, російський диктатор Володимир Путін має союзників серед європейських політиків, зокрема, як стверджує польський міністр, серед них є «один німецький канцлер».

Сікорський заявив, що ці політики нібито отримують гроші від Кремля та діють в інтересах Росії.

Польський міністр також заявив, що Володимир Путін руйнує майбутнє власної країни заради мети підкорити Україну.

За словами Сікорського, заради продовження війни проти України Росія навіть дозволила Китаю захопити власний ринок. На думку польського дипломата, це є частиною політики Кремля, спрямованої на забезпечення ресурсів для подальшої агресії.

«Путін розпочав цю війну, і він понесе наслідки. Росія не має права окупувати Україну, яка була мирною державою», — наголосив Радослав Сікорський.

Отже, очільник польського МЗС пов’язав продовження російської війни проти України з політикою Володимира Путіна та наголосив на необхідності відповідальності Росії за розв’язану агресію.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє ClashReport.

Раніше віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час Варшавського безпекового форуму заявив, що Варшава розраховує на розгортання постійної американської військової бази на своїй території.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на повідомлення про чергові технічні обмеження функціоналу терміналів супутникового зв'язку Starlink, із якими зіткнулися Сили оборони України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Нікодем Рахонь був головним кандидатом президента Кароля Навроцького на посаду посла Польщі у США. Водночас глава МЗС заперечив, що польський уряд погоджував призначення Рахоня до дипломатичної місії у Вашингтоні.

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