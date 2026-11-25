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Зять Трампа та його спецпредставник на переговорах з росією Джаред Кушнер дав інтерв'ю генеральному директору медіа-холдингу Axel Springer SE Матіасу Дьопфнеру, в якому розповів про стан справ у мирному процесі.

Після тривалих переговорів із російською командою Кушнер разом зі Стівом Віткоффом дійшли висновку, що через територіальне питання наразі діалог значною мірою зайшов у глухий кут. За його словами, Вашингтон зараз обговорює з Москвою два варіанти врегулювання — заморожування бойових дій по лінії фронту із подальшим укладенням миру або відмову Києва від усього Донбасу в обмін на членство в НАТО. Щодо реалістичності такого членства Джаред Кушнер зазначив, що завжди все можливо, а сторонам залишать простір для пошуку рішення.

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Кушнер охарактеризував путіна як дуже організовану людину, історичну постать і майстра політики незалежно від ставлення до його дій, додавши, що той поки що виявляє стриманість і запевнив у відсутності наміру застосовувати ядерну зброю. За словами спецпосланця, складається враження, що путін прагне не лише миру, а й перезавантаження відносин зі США з чистого аркуша, хоча ніхто знає, чи справді це його намір і чи можливо це взагалі.

Кушнер також повідомив, що президент США Дональд Трамп закликав Україну провести вибори як демократичний крок. Водночас спецпосланець наголосив, що США не чинили тиску на Володимира Зеленського чи українців, виконують роль посередника, залишаються найбільшим донором України у війні, надають розвіддані та зберігають підтримку з боку Трампа.

Джерело: Döpfner’s “MD Meets” podcast.

Нагадаємо, що Рютте заявив про блокування вступу України до НАТО кількома союзниками.

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх місяців неодноразово порушували на закритих зустрічах із представниками України та європейських країн питання можливого вступу Києва до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не погодиться навіть на так зване «квазичленство» України в НАТО. За його словами, будь-які формули, які передбачають такий статус для Києва, є неприйнятними для Кремля.

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