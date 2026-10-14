США оштрафували Bank of America на $1,21 млрд через порушення фінансового контролю

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Bank of America, другий за величиною банк США, отримав штрафи та санкційні претензії на загальну суму понад $1,21 млрд через порушення правил протидії відмиванню коштів і санкційного законодавства. Зокрема, фінустанова несвоєчасно повідомила американським регуляторам про підозрілі транзакції на понад $5 млрд.

Рішення оголосили у вівторок, 13 жовтня. Як зазначає Міністерство фінансів США, призначені санкції включають третій за величиною штраф в історії відомства.

Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) оштрафувала банк на $1,2 млрд за недоліки у виявленні, запобіганні та повідомленні про операції, які могли становити загрозу національній безпеці. Серед проблем регулятор назвав діяльність китайських мереж з відмивання грошей і незаконні фінансові операції на південно-західному кордоні США.

За даними Мінфіну, порушення стосувалися не лише звітності про підозрілі транзакції, а й перевірки клієнтів. У відомстві заявили, що банк фактично передав третім сторонам значну частину обов’язків із самостійного виявлення та повідомлення про сумнівні операції.

Окремо Управління контролера грошового обігу США (OCC) призначило Bank of America штраф у розмірі $750 млн через недоліки та неефективність програми протидії відмиванню коштів. Це найбільша санкція в історії цього регулятора. Водночас штраф FinCEN враховує зменшення на суму стягнення OCC.

Ще $11,6 млн банк погодився сплатити в межах мирової угоди з Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC). Вона стосується ймовірних порушень низки санкційних програм, зокрема пов’язаних з Іраном, Росією, наркотрафіком і міжнародним тероризмом.

Загалом Bank of America погодився врегулювати 475 випадків імовірних порушень санкційних програм. Угода передбачає додаткові зобов’язання щодо навчання працівників, перевірок, аудиту та співпраці з OFAC.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що порушення такого масштабу створюють ризики незаконного фінансування для всієї фінансової системи країни. За його словами, навіть найбільші фінансові установи не стоять вище закону.

У Bank of America заявили, що серйозно ставляться до вимог щодо протидії фінансовим злочинам. У банку повідомили, що інвестували мільярди доларів у відповідні технології та залучили тисячі співробітників. Також фінустанова заявила, що продовжує усувати недоліки, на які вказали регулятори.

Про це повідомляє Associated Press.

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