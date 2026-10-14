США передали Панамі 17 вантажівок на 2,1 млн доларів — The Rio Times

Сполучені Штати передали Панамі 17 важких вантажівок вартістю 2,1 млн доларів для допомоги після землетрусу. Техніку 13 жовтня отримала Національна прикордонна служба Панами Senafront у її штаб-квартирі. Як повідомляє The Rio Times, автомобілі мають вантажопідйомність від 10 до 25 тонн і призначені для перевезення особового складу, обладнання та гуманітарних вантажів.

Допомога постраждалим провінціям

Вашингтон також виділив 5 млн доларів гуманітарної допомоги для організацій, що працюють у Панамі. Окремо до провінцій Кокле, Еррера та Лос-Сантос вирушили п’ять вантажівок із профінансованими США товарами для приблизно 12 тисяч людей. Допомогу через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передали у вигляді 2 500 ковдр, 2 900 москітних сіток, 750 тентів, 200 сімейних наметів, 1 290 кухонних наборів і 500 спальних килимків.

США також направили 20 фахівців із пошуково-рятувальних робіт з округу Ферфакс у штаті Вірджинія та округу Лос-Анджелес у Каліфорнії для обстеження пошкоджених будівель. Південне командування США доставляло вантажі до найбільш постраждалих районів гелікоптерами.

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Наслідки землетрусу

Землетрус стався 9 жовтня поблизу Піталози-Арріба у провінції Еррера. Геологічна служба США оцінила його магнітуду в 7,7, тоді як панамські медіа наводили показник 7,5. Найбільше постраждали провінції Кокле, Еррера, Лос-Сантос і Вераґуас.

Станом на 12 жовтня, за даними президента Панами Хосе Рауля Муліно, землетрус зачепив 6 174 людини та 1 744 будинки. Він заявив, що загиблих унаслідок стихії не було. Уряд оголосив надзвичайний стан 10 жовтня та пообіцяв збудувати 1 300 нових будинків для сімей, які втратили житло. За даними Міністерства освіти, 35 шкіл зруйновано і вони потребують повної відбудови.

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