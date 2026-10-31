США підписали угоду про участь у Expo 2030 в Ер-Ріяді — The National

В Атланті, США, Сполучені Штати підписали із Саудівською Аравією угоду, яка офіційно оформлює участь країни у Всесвітній виставці Expo 2030 в Ер-Ріяді, повідомляє The National.

Павільйон США в Ер-Ріяді

У церемонії на полях міністерської зустрічі G20 брали участь державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан.

Рубіо назвав домовленість важливим першим кроком до підготовки павільйону США на виставці в Ер-Ріяді. За його словами, участь у Expo 2030 має зміцнити двосторонні відносини США та Саудівської Аравії, представити Америку на міжнародній арені й розширити комерційні можливості для американського бізнесу.

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Дати та масштаби виставки

Expo 2030 Riyadh має тривати з 1 жовтня 2030 року до 31 березня 2031 року. За даними сайту заходу, виставка має зібрати 197 офіційних учасників і понад 42 мільйони відвідувачів на території площею 6 мільйонів квадратних метрів.

Виставка відбудеться наприкінці реалізації саудівської програми Vision 2030, спрямованої на зменшення залежності королівства від експорту нафти.

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