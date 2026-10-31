США, Південна Корея та Японія підтвердили курс на денуклеаризацію КНДР — Korea Herald

В Атланті, США, міністри закордонних справ Південної Кореї, США та Японії підтвердили зобов’язання домагатися повної денуклеаризації Північної Кореї та виконання резолюцій Ради Безпеки ООН. Зустріч Чо Хьона, державного секретаря США Марко Рубіо та глави МЗС Японії Тосіміцу Мотегі відбулася на полях зустрічі G20, повідомляє Korea Herald.

Заяви щодо КНДР

За даними Державного департаменту США, міністри підтвердили рішучу прихильність до повної денуклеаризації КНДР і повного виконання резолюцій Радбезу ООН. Ідеться, зокрема, про заходи, які забороняють діяльність, що приносить доходи ядерній та балістичній ракетній програмам Пхеньяна.

Сторони також відзначили роботу Багатосторонньої групи моніторингу санкцій, яка відстежує та повідомляє про порушення й спроби обходу санкцій ООН проти КНДР. Чо Хьон заявив, що Південна Корея продовжить сприяти відновленню діалогу між Вашингтоном і Пхеньяном та встановленню тривалого мирного режиму на Корейському півострові, координуючи дії зі США.

Крім того, дипломати наголосили на важливості збереження миру та стабільності в Тайванській протоці.

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Економічна та морська співпраця

Марко Рубіо висловив занепокоєння діями Китаю в Південнокитайському, Східнокитайському та Жовтому морях, а також співпрацею Китаю і Росії, яка, за його словами, загрожує миру та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Міністри висловили спільне занепокоєння вразливістю глобальних ланцюгів постачання в умовах міжнародної невизначеності та енергетичної кризи. Вони домовилися поглиблювати співпрацю для диверсифікації ланцюгів постачання критично важливих мінералів, розвитку малих модульних реакторів, штучного інтелекту та інших критичних і новітніх технологій.

Арктично-Тихоокеанське партнерство

Південна Корея, США та Японія також підписали меморандум про співпрацю зі створення Тристороннього Арктично-Тихоокеанського партнерства. Воно має розширити морську й економічну співпрацю в Тихоокеанському арктичному регіоні.

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