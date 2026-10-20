США півтора року намагаються схилити Україну до капітуляції на умовах Путіна, — Каллас

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Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що американські переговорники протягом півтора року намагаються підштовхнути Україну до капітуляції на умовах російського диктатора Володимира Путіна. За її словами, Київ не погодився на такі вимоги завдяки підтримці європейських держав.

«Хоча американські переговорники вже майже два роки, тепер уже півтора року, намагаються підштовхнути Україну до капітуляції, причина, чому Україна не капітулювала на умовах Путіна, полягає в тому, що Європа підтримувала Україну», — наголосила Каллас.

Вона закликала Європейський Союз продовжувати підтримувати Україну. На переконання дипломатки, Європа не має іншого вибору, окрім як і надалі допомагати Києву.

Каллас нагадала, що в лютому 2026 року представила міністрам закордонних справ країн Євросоюзу план участі Європи в мирних переговорах. Сама дипломатка назвала його максималістським.

За її словами, якщо Москва висуває максимальні вимоги, європейські держави також повинні сформулювати власні жорсткі умови. Це, на її думку, допоможе збалансувати переговорний процес і не допустити, щоб позиція Росії визначала його умови.

«Якщо Росія висуває свої максимальні вимоги та запити, ми також повинні покласти на стіл наші максимальні вимоги, щоб, так би мовити, збалансувати ці переговори», — пояснила дипломатка.

Одним із ключових питань можливих мирних домовленостей висока представниця ЄС назвала перспективу скасування санкцій проти Росії.

Вона підкреслила, що рішення щодо європейських обмежень ухвалює саме Європейський Союз. Тому, за її словами, ЄС має бути залучений до мирних переговорів, під час яких можуть обговорювати майбутнє санкційної політики.

Каллас також наголосила, що європейські держави не повинні погоджуватися на поступки Москві без урахування власних вимог.

«Ми не віддаємо ці речі безкоштовно, тому що йдеться не лише про те, щоб настав мир, а й про те, щоб цей мир був тривалим і справедливим», — підсумувала Кая Каллас.

Таким чином, дипломатка виступила за активну участь Євросоюзу в мирному процесі та наголосила на необхідності враховувати позицію Європи під час обговорення умов завершення війни Росії проти України.

Про це Каллас заявила 20 жовтня під час пленарних дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія помилилася, зосередивши свої розрахунки під час переговорів виключно на Сполучених Штатах. За її словами, Москва не зможе змусити Україну капітулювати завдяки домовленостям із Вашингтоном, а Європа й надалі надаватиме Києву підтримку.

Кая Каллас назвала Україну першою лінією оборониЄвропи від росії.

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