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США обговорюють створення міжнародної місії для підготовки сирійських військових до розмінування та знешкодження боєприпасів.

Ініціатива може стати першою американською навчальною програмою для сирійської армії після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року.

За даними Reuters, до місії можуть долучитися близько 15 країн, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина, Австралія, Саудівська Аравія та ОАЕ. Навчання попередньо планують проводити у Сирії та Йорданії, а старт може відбутися вже у березні 2027 року за обмеженої участі американських військових.

Організаційною основою програми може стати координаційний центр у Йорданії, який взаємодіє із сирійською владою, американськими військовими та регіональними партнерами. Остаточного рішення щодо формату та завдань місії поки немає.

Водночас ініціатива стикається з перешкодами. США мають перевірити сирійських військових на причетність до порушень прав людини, а частина сирійського військового керівництва виступає проти доступу американців до військових об'єктів країни.

Місія може стати новим етапом військової співпраці Вашингтона та Дамаска після поступового скасування американських санкцій і відновлення контактів між країнами.

Джерело: Reuters.

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