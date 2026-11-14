США планують скоротити військову присутність у Європі меншою мірою, ніж очікувалося — Bloomberg

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Міністерство оборони США має намір залишити в Європі більше військовослужбовців, ніж передбачалося раніше. Отже, масштаби скорочення американського військового контингенту в регіоні будуть меншими за очікувані.

Про це інформує агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

«Скорочення адміністрацією Трампа чисельності американських військовослужбовців приблизно до 80 000 осіб по всій Європі буде меншим, ніж побоювалися лідери країн континенту», — повідомили джерела.

Раніше європейські союзники побоювалися, що США можуть скоротити чисельність військовослужбовців до 25 000 осіб, але зараз більш ймовірним є менше скорочення, оскільки США позитивно поставилися до збільшення витрат на оборону в рамках НАТО, кажуть джерела, які попросили не називати їх імен.

Керівництво Пентагону також усвідомило, наскільки американські військові покладаються на сили, розміщені по всій Європі, для використання американської сили на Близькому Сході, де війна з Іраном продовжує тягнутися, за словами джерел.

Одне з джерел заявило, що союзники зараз очікують загального скорочення чисельності американських військ приблизно на 5000 осіб.

Остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, який неодноразово критикував європейських союзників за те, що вони не допомагають США та Ізраїлю у війні проти Ірану.

Більшість скорочень американських військ буде зосереджена на Німеччині, де розміщений найбільший американський контингент в Європі. Східний фланг буде посилено, за умови, що країни, які межують з РФ, платитимуть за утримання американських військових.

Посадовець Пентагону заявив, що перегляд рішення триває, і поки що більше нічого не можна сказати.

Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі ще має представити міністру оборони Піту Гегсету офіційний звіт щодо запропонованих змін, пише Bloomberg.

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Нагадаємо, Путін нагадав США про ультиматум НАТО, який висував ще у 2021 році.

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