США почали перекидати до Панами частини батальйону з 600 військових — Anadolu Agency

США почали перекидати до Панами перші підрозділи батальйону чисельністю 600 військовослужбовців 10-ї гірськопіхотної дивізії. Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на The New York Times, військові почали переміщуватися до нового навчального центру в джунглях Панами.

Навчання в регіоні

За даними неназваних американських військових посадовців, надалі підрозділ має тренуватися з військовими Колумбії та Гондурасу. Він також може підтримувати американські сили спеціальних операцій, які консультують партнерські війська під час рейдів проти ймовірних учасників наркотрафіку.

Цього місяця військові мають долучитися в Колумбії до навчань Southern Vanguard. Посадовці повідомили, що ці ротації є тимчасовими, однак згодом можуть перерости в більш постійну присутність США в регіоні.

Адам Ісаксон із Вашингтонського офісу з питань Латинської Америки заявив, що не пам'ятає іншого розгортання американських сил у регіоні такого масштабу, якщо не враховувати вторгнення або реагування на стихійні лиха.

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Розширення операцій

Інших військовослужбовців 10-ї гірськопіхотної дивізії також планують направити до нового командування операціями у Західній півкулі в Маямі. Перед цим США перекинули з Африки до Колумбії та Еквадору кілька безпілотників MQ-9 Reaper, а міністр оборони Піт Гегсет створив офіс для контролю за операціями проти картелів.

Вашингтон закликав лідерів країн регіону активізувати операції проти угруповань, що займаються наркотрафіком, і дозволити спільні дії. Формально на це погодилися лише кілька держав, зокрема Колумбія та Гондурас. Командувач Південного командування США генерал Френсіс Донован заявляв, що операції розширяться від ударів по човнах до наземних цілей.

Американські військові здійснили 71 удар по човнах у Карибському морі та східній частині Тихого океану. За твердженням США, внаслідок цих ударів загинули щонайменше 239 людей, яких американська сторона назвала причетними до наркотрафіку, не надавши доказів. Експерти з права вважають ці удари незаконними, а правозахисні організації попереджають, що наземні удари можуть збільшити ризик жертв серед цивільних.

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