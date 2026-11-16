США почали постачання нових ядерних бомб для стратегічних бомбардувальників — RMF24

Завод Pantex розпочав постачання модернізованих ядерних авіабомб B61-13 для Повітряних сил США. Боєприпаси, які мають надійти на озброєння стратегічних бомбардувальників, мають потужність близько 360 кілотонн у тротиловому еквіваленті, повідомляє RMF24 з посиланням на експерта Федерації американських науковців Ганса Крістенсена.

Першу бомбу зібрали у травні 2025 року

Перший екземпляр B61-13 зібрали у травні 2025 року — майже на рік раніше від початково запланованого терміну. Нині програма перейшла до фінального етапу, який передбачає постачання боєприпасів Повітряним силам США та їхнє впровадження на стратегічних бомбардувальниках.

Потужність однієї B61-13 оцінюють приблизно у 360 кілотонн. Це орієнтовно у 24 рази більше за енергію, вивільнену бомбою Little Boy, яку США скинули на Хіросіму 6 серпня 1945 року.

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Заміна старіших боєприпасів

Американські військові запевняють, що введення B61-13 не збільшить загальної кількості ядерних авіабомб в арсеналі США. Нові боєприпаси мають замінити старіші, менш точні заряди з меншою потужністю.

Експерти Федерації американських науковців припускають, що на озброєння можуть надійти близько 50 бомб цього типу. Їхнім основним призначенням називають ураження особливо захищених цілей, зокрема підземних бункерів і командних пунктів. B61-13 має отримати систему керування з хвостовими елементами, що повинна підвищити її маневреність і точність порівняно з попередніми модифікаціями.

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