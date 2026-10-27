США попередили про ризик для тарифного перемир’я з ЄС через Airbus — France 24

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що кредит Європейського інвестиційного банку на 3 млрд євро, або 3,4 млрд доларів, для авіабудівної компанії Airbus може поставити під загрозу тарифне перемир’я між Вашингтоном і Брюсселем. Про це повідомляє France 24.

Занепокоєння США

Грір зазначив, що його відомство не отримало жодних деталей щодо фінансування, про яке Європейський інвестиційний банк оголосив у червні. Він закликав якнайшвидше врегулювати це питання.

«Я щиро сподівався, що європейські субсидії Airbus, які спотворюють торгівлю, залишилися в минулому», — йдеться в заяві торгового представника США. За його словами, ця ситуація створює суттєву невизначеність для трансатлантичної торгівлі в аерокосмічному секторі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На що призначений кредит

Європейський інвестиційний банк повідомляв, що рекордне для його історії фінансування має посилити можливості Airbus інвестувати у довгострокові дослідження, розробки та інновації у сфері комерційної авіації, безпеки й оборони.

США та ЄС сперечалися щодо ймовірних недобросовісних торговельних практик із 2004 року. Обидві сторони звинувачували одна одну у підтримці приватних компаній, зокрема Boeing та Airbus, всупереч міжнародним торговельним угодам. Суперечка тривала 17 років і призвела до запровадження мит на мільярди доларів товарів. У 2021 році сторони уклали п’ятирічну угоду за адміністрації тодішнього президента США Джо Байдена та відтоді не відновлювали ці тарифи.

Читай нас у